Ameriško tovorno ladjo ob obali Jemna zadela raketa

Dubaj, 15. januarja - Ameriško tovorno ladjo je ob obali Jemna z območja, ki ga nadzirajo uporniški hutiji, danes zadela raketa, je sporočila ameriška vojska. O poškodovanih in večji škodi ne poročajo. Do incidenta je prišlo le dan po tistem, ko so hutijski uporniki na ameriški rušilec v Rdečem morju izstrelili vodeno raketo, ki jo je ameriška vojska sestrelila.