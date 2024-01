Delo v zdravstvenih domovih kljub zdravniški stavki večinoma poteka normalno

Kranj/Maribor/Ljubljana, 15. januarja - Delo v večini zdravstvenih domov kljub stavki zdravnikov in zobozdravnikov danes poteka normalno. Iz zdravstvenih domov so za STA sporočili, da so se stavki priključili nekateri zaposleni, ki so delo opravljali v skladu z zakonodajo, ambulante so odprte po običajnem urniku, do večjih odpovedi obravnav pa ni prišlo.