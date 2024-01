Zdravniki in zobozdravniki bodo od ponedeljka stavkali

pripravila Neža Petan in Domen Anderle

Ljubljana, 14. januarja - Po torkovi enodnevni opozorilni stavki, ki so jih sledila doslej neuspešna pogajanja z vladno stranjo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides v ponedeljek ob 7. uri začenja stavko do preklica ali sklenitve sporazuma. Fides, ki med drugim zahteva dvig plač za starejše zdravnike, se bo z vlado zopet sestal v ponedeljek ob 12. uri.