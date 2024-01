Fides: Vlada se pri pogajanjih spreneveda

Ljubljana, 14. januarja - Vlada se pri pogajanjih s Fidesom po besedah članice stavkovnega odbora sindikata Ane Line Vodušek spreneveda in ne izpolnjuje že potrjenih zavez. Zdravniki in zobozdravniki bodo v ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica, je potrdila. Odgovornost za stavko je pripisala vladi, ki da nadaljuje razgradnjo zdravstvenega sistema.