Začenja se stavka zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 15. januarja - Po torkovi opozorilni stavki se danes začenja stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma. Vlada je sicer v nedeljo Fides ponovno pozvala, naj zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje pogajanja. V Fidesu pa so prepričani, da se vlada spreneveda. Pogajanja se nadaljujejo danes ob 12. uri.