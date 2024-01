NIJZ: Gripa in okužbe dihal v porastu

Ljubljana, 15. januarja - Gripa in akutne okužbe dihal so med prebivalstvom v porastu, pojavljajo se v vseh zdravstvenih regijah. Cepljenje proti gripi je zato za vse, ki se želijo zaščititi, še vedno smiselno, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V letošnji sezoni se je sicer proti gripi cepilo 115.722 prebivalcev Slovenije.