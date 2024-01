NIJZ: V Sloveniji zaenkrat ni večjega porasta bolnikov z oslovskim kašljem

Ljubljana, 9. januarja - Medtem ko v nekaterih državah beležijo povečano število bolnikov z oslovskim kašljem, v Sloveniji takšnega porasta bolnikov NIJZ zaenkrat še ni zaznal. V letu 2023 je bilo pri nas potrjenih 94 primerov, nekoliko več so jih zabeležili v novembru in decembru. To je sicer še vedno manj potrjenih primerov kot v obdobju pred pandemijo covida-19.