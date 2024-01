Na celjski urgenci povečan obisk tudi po praznikih

Celje, 4. januarja - Potem ko so na celjski urgenci že novoletni prazniki minili zelo delovno, saj so dosegli od 65 do 80 odstotkov običajnega števila napotitev na internistično nujno pomoč, so sredin prvi delovni dan zabeležili izjemno povečan obisk bolnikov. Zapolnili so vse posteljne zmogljivosti, nekaj pacientov je na sprejem čakalo še danes.