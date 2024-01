Ženeva, 11. januarja - V povezavi s covidom-19 je decembra lani umrlo skoraj 10.000 ljudi, so v sredo sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ob tem so posvarili, da novi koronavirus ostaja grožnja, čeprav nanj nismo več zelo pozorni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.