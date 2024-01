V Rusiji obsodili več kot 200 ukrajinskih vojnih ujetnikov

Moskva, 15. januarja - Ruska oblasti so na dolge zaporne kazni, tudi dosmrtne, obsodile več kot 200 ukrajinskih vojnih ujetnikov, so danes sporočili v Moskvi. Število v Rusiji in na zasedenih območjih v Ukrajini pridržanih ukrajinskih vojakov sicer ni znano, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo več tisoč.