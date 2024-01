Zdus stavke zdravnikov ne podpira

Ljubljana, 15. januarja - Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) se pridružuje nasprotovanju do stavke zdravnikov in Fidesa, saj je po njihovem prepričanju to stavka le za višje plače in ne stavka, ki poziva k urejanju sistemskih razmer v zdravstvu. Razmere terjajo takojšnje ukrepanje resornega ministrstva in vlade, so zapisali v sporočilu za javnost.