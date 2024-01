Kitajska in Egipt za prekinitev ognja v Gazi in suvereno palestinsko državo

Kairo, 14. januarja - Kitajski zunanji minister Wang Yi se je na današnji novinarski konferenci z egiptovskim kolegom Samehom Šukrijem v Kairu zavzel za ustanovitev palestinske države in prekinitev ognja na območju Gaze. V skupni izjavi sta pozvala k takojšnjemu končanju ""vseh nasilnih dejanj, ubijanja in ciljanja na civiliste in civilne ustanove".