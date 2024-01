Rusija nad Ukrajino izvedla več deset zračnih napadov

Kijev, 13. januarja - Rusija je ponoči izvedla več deset zračnih napadov na Ukrajino, približno polovico pa so jih ukrajinske sile prestregle, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Moskvi so medtem zatrdili, da so ruske sile napadle več objektov za proizvodnjo streliva in brezpilotnih letalnikov v Ukrajini in uničile vse načrtovane cilje.