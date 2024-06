35 dni do OI - revolucionarna koračnica ali najbolj prepoznavna himna na svetu

Ljubljana, 21. junija - Marseljeza ali Marsejeza, oziroma La Marseillaise, himna države gostiteljice olimpijskih iger je najverjetneje ena najbolj prepoznavnih himen na svetu. Značilni revolucionarni ton, njena drznost in vpadljivost v vseh pomenih besed. No, navsezadnje je bila ustvarjena v času francoske revolucije.

Ni pomembno ali gre za edinstveni športni dogodek, kulturno prireditev ali samo za prepoznavnost države, himna v ljudeh vzbudi patriotsko in nacionalno naravo. Nekatere himne so v svetu bolj prepoznavne kot druge, mednje zagotovo sodi francoska Marseljeza.

V času francoske revolucije se je Francija leta 1792 znašla obkoljena s strani Protifrancoske koalicije, ki je francoskega kralja želeli ponovno postaviti na oblast. Francozi so tako po celotni državi razposlali letak "domovina v nevarnosti", da bi v vojsko zvabili fante prostovoljce oziroma nabornike.

Peščica fantov se je na pot proti Parizu odpravila iz Marseilla, ob korakanju pa so prepevali pesem, s katero so si krajšali čas in držali moralo na visokem nivoju.

Še istega leta je po tej pesmi navdih dobil Claude Joseph Rouget in napisal verzijo bodoče francoske himne. Tudi njegov namen je bil takrat enak - naj bo himna navdih francoskim vojakom v vojni.

Sprva se je pesem imenovala "Chant de guerre pour l'armee du Rhin" (Vojna pesem za vojsko na Renu).

Izvaja se v 4/4 taktu z nezgrešljivim občutkom namena in samozavesti: "Aux armes citoyens; Formez vos bataillons, Marchons, Marchons!" (K orožju, državljani! Oblikujte bataljone! Korakajmo, korakajmo!).

Leta 1795 je bila sprejeta za himno prve francoske republike. Pod vodstvom vsemogočnega Napoleona je izgubila status himne, nato sta jo tudi kralja Ludvik XVIII. in Karel X. prepovedala.

Za kratek čas je bila po julijski revoluciji 1830 ponovno vzpostavljena. V nadaljevanju 19. stoletja je bila Marseljeza priznana kot himna revolucionarnega gibanja, leta 1871 jo je prevzela Pariška komuna, a z novim besedilom. Osem let pozneje je bila leta 1879 ponovno uvedena kot francoska državna himna in tako je ostalo vse do danes.

Ima sedem kitic in prav toliko refrenov, ti se vsakič ponovijo dvakrat.

* La Marseillaise: - 1. kitica: originalna verzija slovenska verzija Allons enfants de la Patrie, Vstanite, otroci domovine Le jour de gloire est arrivé! dan slave je prišel! Contre nous de la tyrannie Proti nam je tiranija L'étendard sanglant est levé,(2x) Vzdignila je njene krvave bojne zastave Entendez-vous dans les campagnes Ali slišite, na podeželju? Mugir ces féroces soldats? Rjovenje teh divjih vojakov? Ils viennent jusque dans vos bras Prihajajo med vas, Égorger vos fils, vos compagnes! rezat vratove vaših sinov, žena! -refren: Aux armes, citoyens! K orožju, državljani! Formez vos bataillons! Oblikujte bataljone! Marchons, marchons! Korakajmo, korakajmo! Qu'un sang impur Naj nečista kri, Abreuve nos sillons! namoči naša polja!