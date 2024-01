WHO: Bolnišnica Al Šifa obnovila del dejavnosti

Gaza, 12. januarja - Al Šifa, nekdaj največja delujoča bolnišnica v Gazi, ki so jo izraelske sile v napadih močno poškodovale, nato pa zasedle, je obnovila del dejavnosti. To je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), potem ko so njeni uslužbenci v četrtek po dveh tednih dosegli zdravstveno ustanovo.