Tuji delavci na Hrvaškem tarča lažnih obtožb in napadov

Zagreb, 5. januarja - Neznanci so v sredo v Zagrebu napadli državljana Nepala. Napad se je zgodil v času, ko je na spletu vse pogostejši sovražni govor proti delavcem iz Azije na Hrvaškem. Ti so v zadnjih dneh tudi tarča lažnih obtožb, potem ko so se na spletu razširile njihove fotografije z novoletnega praznovanja v središču Zagreba.