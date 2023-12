Tujci na Hrvaškem letos kupili za četrtino manj nepremičnin

Zagreb, 31. decembra - Tujci so na Hrvaškem letos kupili za 25 odstotkov manj nepremičnin kot lani. Največ tujih kupcev je bilo iz Nemčije, Slovenije, Češke in Slovaške, v glavnem pa so se odločali za nakup apartmajev in hiš ob morju. Cene so sicer tudi letos rasle in so bile ob koncu junija v medletni primerjavi višje za 14 odstotkov.