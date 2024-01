Sarajevo, 7. januarja - Tuji vlagatelji so v Bosni in Hercegovini v prvih devetih mesecih lanskega leta vložili skupno 737,7 milijona evrov, kar je za 23,9 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2022. Največji tuji vlagatelji v BiH so bili s 157 milijoni evrov naložb Rusi.