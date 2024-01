Luka Koper lani poslovala primerljivo z letom 2022

Koper, 11. januarja - Luka Koper je lani po nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila 308,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,5 odstotka manj kot v letu 2022. Rast pretovora so zabeležili v obeh strateških blagovnih skupinah, skupno pa so pretovorili 22,3 milijona ton blaga.