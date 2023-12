Luka Koper bo za omilitev vplivov na okolje občini plačevala 320.000 evrov letno

Koper, 22. decembra - Predstavniki Mestne občine Koper in Luke Koper so danes podpisali nov dogovor o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje. Občina bo vsako leto prejela namensko donacijo v znesku 320.000 evrov, ki jih bo na podlagi javnih razpisov razdeljevala upravičencem, so sporočili iz Luke Koper.