V Luki Koper presegli milijon pretovorjenih kontejnerskih enot

Koper, 4. decembra - Luka Koper je na kontejnerskem terminalu tudi letos presegla milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU). Novembra so dosegli tudi nov mesečni rekord na terminalu za avtomobile in ro-ro, kjer so pretovorili 88.837 vozil oziroma največ doslej, so danes sporočili iz družbe.