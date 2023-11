Luka Koper v devetih mesecih s petino nižjim dobičkom

Koper, 23. novembra - Skupina Luka Koper je v devetih mesecih zabeležila 47,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 20 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Prihodki so z 233,9 milijona evrov ostali na približno enaki ravni. V podjetju so rezultate označili za dobre in dodali, da so razmere v logistiki na globalni ravni še vedno kompleksne.