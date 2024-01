Tudi druga pogajanja med Fidesom in vladno stranjo niso prinesla zbližanja stališč

Ljubljana, 11. januarja - Druga pogajanja med vladno stranjo ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so se v prostorih sindikata zaključila po slabi uri. Strani stališč nista zbližali, sindikat od vlade še vedno pričakuje protipredlog. Termin naslednjih pogajanj še ni znan, vse bližje pa je ponedeljek, ko sindikat napoveduje začetek stavke do preklica.