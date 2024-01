Ambasada Rog: Zaposleni prosilci za azil živijo v strahu pred deportacijo

Ljubljana, 11. januarja - Aktivisti in migranti zbrani v Ambasadi Rog so s protestnim branjem pred poslopjem vlade predstavili novo številko glasila Tukaj smo. Prosilci za azil so med številnimi zaposlenimi v slovenskih podjetjih, mnogi so prostovoljno pomagali med poplavami, a kljub temu živijo v strahu, da jih lahko vsak čas deportirajo, so opozorili.