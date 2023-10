Iniciativa prosilcev za azil: Nismo kriminalci, smo delavci

Ljubljana, 10. oktobra - Iniciativa prosilcev za azil je danes pred poslopjem državnega zbora izpostavila, da niso kriminalci, temveč delavci. Predstavili so zahteve "po takojšnji ustavitvi vseh deportacij, pravico do dovoljenja za prebivanje za vse, ki delajo, in konec rasističnega obravnavanja s strani policije in vlade". Podprl jih je tudi državni sekretar Dan Juvan.