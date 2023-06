Nevladniki z vnovičnim apelom vladi za ustavitev vračanj prosilcev za azil

Ljubljana, 7. junija - Člani iniciative prosilcev za azil in podpornih organizacij so se danes zbrali pred vlado ter premierja Roberta Goloba, notranjega ministra Boštjana Poklukarja in celotno ministrsko ekipo pozvali, naj prosilcem za azil omogoči ostati v Sloveniji. Podporo apelu za ustavitev vračanj prosilcev za azil na Hrvaško zbirajo tudi s podpisi pod peticijo.