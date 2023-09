Zagovornik ni ugotovil diskriminacije beguncev na podlagi narodnosti ali etničnega porekla

Ljubljana, 4. septembra - Zagovornik načela enakosti ni ugotovil, da bi Urad za oskrbo in integracijo migrantov ukrajinske begunce obravnaval bolje kot begunce iz drugih držav. Različna obravnava je predvsem posledica različnih pravnih statusov, in ne narodnosti ali etničnega porekla, so navedli pri Zagovorniku.