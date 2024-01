Jordanski kralj, Abas in al Sisi pozvali k ohranjanju pritiska za končanje vojne v Gazi

Akaba, 11. januarja - Jordanski kralj Abdulah II., egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in palestinski predsednik Mahmud Abas so v sredo na srečanju v jordanski Akabi pozvali k ohranjanju pritiska za sklenitev dogovora o končanju vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas ter zaščiti palestinskih civilistov.