Vlada danes tudi o predlogu aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 11. januarja - Na dnevnem redu prve letošnje seje vlade je med drugim tudi predlog aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanj. Predstavniki vladne pogajalske skupine in sindikata šolskega sindikata Sviz so sicer v sredo parafirali sporazum o spremembah in dopolnitvah stavkovnega sporazuma. Podrobnosti še niso znane.