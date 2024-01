Nato Kijevu zagotovil nadaljnje dobave sistemov zračne obrambe

Bruselj, 10. januarja - Članice zveze Nato so spričo okrepljenih ruskih zračnih napadov na ukrajinsko ozemlje na današnjem zasedanju sveta Nato-Ukrajina Kijevu zagotovile nadaljnje dobave sistemov zračne obrambe. Obsodile so tudi rusko uporabo severnokorejskih raket in iranskih dronov, je sporočilo zavezništvo.