Glas ljudstva s protestom nasprotuje stavki zdravnikov

Ljubljana, 9. januarja - V civilni iniciativi Glas ljudstva so organizirali protest, s katerim nasprotujejo stavki Fidesa. Poudarili so, da so interes zdravnikov le plače, ne pa tudi dobrobit pacientov. Menijo, da je stavka zdravnikov neetična, neutemeljena in nelegitimna. Protest so sklenili pred DZ, ki so ga pozvali, naj sprejme njihove zakonodajne rešitve za zdravstvo.