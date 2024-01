Sindikati javnega sektorja v podpis dogovora z vlado o delni uskladitvi plač z inflacijo

Ljubljana, 10. januarja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali pred božičnimi prazniki. Nekateri sindikati sicer odločitve o podpisu še niso sprejeli, zato bodo imeli možnost dogovor podpisati naknadno, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo.