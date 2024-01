V bolnišnicah zaradi zdravniške stavke nekaj odpovedi terminov, obravnava nujnih primerov nemotena

Ljubljana, 8. januarja - Zaradi napovedane torkove opozorilne stavke zdravnikov so v nekaterih bolnišnicah odpovedali nekaj terminov. Bolnike so o odpovedi že obvestili, večina je prejela tudi nov termin. Za nujne primere bo delo v vseh zdravstvenih ustanovah potekalo nemoteno, nespremenjena bo tudi obravnava bolnikov v bolnišnicah, so za STA sporočili iz bolnišnic.