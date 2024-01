Izraelska policija na Zahodnem bregu ubila palestinsko deklico

Ramala, 7. januarja - Izraelska policija je med posredovanjem po napadu z vozilom na eno od kontrolnih točk na zasedenem Zahodnem bregu nenamerno ustrelila triletno palestinsko deklico. Napadalec je s kombijem trčil v vojake, ki so nadzorovali cesto med Jeruzalemom in Ramalo, ti so pa v odgovor sprožili strele in zadeli bližnji avto, v katerem je bila deklica.