Sedem mrtvih v izraelskem napadu z dronom na Dženin

Ramala, 7. januarja - Izraelske sile so ponoči nadaljevale z racijami na zasedenem Zahodnem bregu. Najhuje je bilo v Dženinu, kjer so potekali spopadi s palestinskimi oboroženimi skupinami, izraelske sile pa so v napadu z dronom ubile sedem ljudi, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo v Ramali.