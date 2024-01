ZN: Gaza po treh mesecih izraelskih napadov kraj smrti in obupa

Gaza, 6. januarja - Izrael nadaljuje napade na območje Gaze, med drugim tudi na jugu enklave, kamor so se v zadnjih tednih zatekli tisoči Palestincev, ki so poskušali pobegniti pred napadi, poročajo tuje agencije. Združeni narodi so opozorili, da je območje Gaze po treh mesecih napadov postalo kraj smrti in obupa ter neprimerno za bivanje.