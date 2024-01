KPV: Vlada uresničuje ustavne odločbe in ne vidi razloga za odstop pravosodne ministrice

Ljubljana, 5. januarja - Vlada spoštuje in uresničuje ustavne odločbe, zato ne vidi razloga za odstop ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, so v kabinetu predsednika vlade zapisali v odzivu za STA. Menijo, da so plače sodnikov neustrezne, vendar morajo vzporedno z ureditvijo plač sodnikov odpraviti nesorazmerja v plačah ostalih javnih uslužbencev, so še poudarili.