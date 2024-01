V Levici za rešitev vseh nesmislov plačnega sistema kot celote

Ljubljana, 5. januarja - Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je v odzivu na zahteve sodnikov in tožilcev po zvišanju plač poudaril, da je treba vsa nesorazmerja in nesmisle plačnega sistema rešiti kot celoto, tudi funkcionarske plače, kamor spadajo sodniki in tožilci. Opozoril je, da je marsikatera odločba ustavnega sodišča sodišče dlje časa nerealizirana.