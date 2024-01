Maersk spet odpovedal plovbe po Rdečem morju

Koebenhavn, 5. januarja - Danski ladjarski velikan Maersk je danes napovedal, da bo vsa svoja plovila v izogib plovbi prek Rdečega morja in Sueškega prekopa usmerjal okoli Afrike. Razlog so napadi jemenskih upornikov. Nadomestno pot so uporabljali že lani, a so zaradi zaščitnih ukrepov spet prešli na običajno plovbo. Zdaj se je izkazalo, da so tveganja vendarle prevelika.