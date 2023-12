Maersk in CMA-CGM bosta znova plula po Rdečem morju

Pariz, 27. decembra - Ladijska velikana Maersk in CMA-CGM bosta znova začela pluti po Rdečem morju, potem ko je več držav na čelu z ZDA pristopilo k nadzoru pomorske poti, ki jo zadnje teden napadajo jemenski uporniki. Zaradi napadov na ladjarske družbe v začetku meseca so družbe preusmerile ladje okoli južnega dela afriške celine, kar pomeni daljšo in dražjo pot.