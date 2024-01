Jemenski uporniki v Rdečem morju uporabili eksplozivni dron

Aden, 4. januarja - Jemenski hutiji so danes proti trgovskim plovnim potem v Rdečem morju izstrelili dron, obložen z eksplozivom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal visok ameriški vojaški uradnik. To je bila prva zabeležena uporaba tovrstnega orožja v več mesecih. Dron sicer ni zadel nobene ladje in ni povzročil žrtev.