V Varnostnem svetu ZN pozivi h končanju napadov na ladje v Rdečem morju

New York, 4. januarja - Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so v sredo, na prvem uradnem zasedanju v letošnjem letu, pozvale jemenske Hutije, naj nemudoma prenehajo z napadi na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Opozorile so, da s tem ogrožajo stabilnost regije, svobodo plovbe in svetovno oskrbo s hrano, piše na spletni strani Združenih narodov.