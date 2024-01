Izraelske sile stopnjujejo napade na osrednji in južni del Gaze

Gaza, 4. januarja - Izraelska vojska osredotoča svoje napade na osrednji in južni del Gaze, zlasti mesto Han Junis. Ob tem so danes obstreljevali tudi begunski taborišči Nuseirat in Magazi, pri čemer je slednje izraelska vojska pred časom opredelilo za varno območje za civiliste. Skupno število smrtnih žrtev med Palestinci je medtem preseglo 22.400.