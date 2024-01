UKC Ljubljana in medicinska fakulteta sklenila sodno poravnavo glede 41,3 milijona evrov dolga

Ljubljana, 4. januarja - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je dosegel sodno poravnavo z ljubljansko medicinsko fakulteto, ki ga je tožila zaradi 41,3 milijona evrov dolga za opravljene storitve, so sporočili iz UKC Ljubljana. Dolg v višini 30,2 milijona evrov so se zavezali plačati v sedmih obrokih, in sicer do konca junija 2026, izhaja iz sodnega zapisnika.