Medicinska fakulteta se pripravlja na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana

Ljubljana, 8. decembra - Medicinska fakulteta je odpovedala sestanek z UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za danes. Kot so zapisali, so bili v takšno ravnanje primorani, saj da je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve. Medicinska fakulteta danes začenja tehnične priprave na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana.