Na ministrstvu za zdravje pozdravili dogovor med ljubljansko medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana

Ljubljana, 12. decembra - Na ministrstvu za zdravje so danes izrazili zadovoljstvo, da sta ljubljanska medicinska fakulteta in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana uspela priti do dogovora o nadaljnjem izvajanju storitev. Podrobne vsebine dogovora bodo predvidoma znane po 3. januarju, ko bo med ustanovama podpisana tudi sodna poravnava.