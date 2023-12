Ljubljanska medicinska fakulteta in UKC Ljubljana po sporu dosegla dogovor

Ljubljana, 11. decembra - Po sporu ljubljanske medicinske fakultete in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta Univerza v Ljubljani in UKC podpisala dogovor o nadaljnjem izvajanju storitev med bolnišnico in fakulteto. Fakulteta tako v petek ne bo prekinila izvajanja storitev za UKC, kot je napovedala. Dogovora sicer danes niso podrobneje predstavili.