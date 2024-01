Ob začetku del na Dunajski brez večjih zastojev

Ljubljana, 4. januarja - Zapora na Dunajski cesti v Ljubljani, ki so jo v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana vzpostavili danes ponoči, za zdaj ni povzročila večjih zastojev. Zjutraj je bil nekoliko bolj gost promet na Tivolski cesti pred križiščem pri Bavarskem dvoru ter naprej po Masarykovi in na križišču Vilharjeve, Topniške in Šmartinske ceste.