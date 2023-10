Pristojni ob predstavitvi del poudarili nujnost PCL za razvoj potniškega prometa

Ljubljana, 10. oktobra - Država, ljubljanska občina, SŽ in strokovnjaki so predstavili podrobne načrte ureditve javnega dela Potniškega centra Ljubljana (PCL), ki bo po oceni župana Zorana Jankovića skupaj z zasebnim delom stal okoli milijardo evrov. Prisotni so se strinjali, da je sodoben potniški center v prestolnici nujen, tudi za razvoj potniškega prometa v državi.