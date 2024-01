Policija bo za boljšo pretočnost prometa v Ljubljani skrbela z okrepljenimi enotami

Prenova avtobusne in železniške postaje bo zahtevala dolgotrajno delno ali popolno zaporo Dunajske ceste. Prav tako bodo dela potekala na Vilharjevi cesti, trenutno pa je zaradi obnove delno zaprta tudi Linhartova cesta. Dela bodo v nadaljevanju potekala tudi na Šmartinski cesti pri Orto baru zaradi obnove tamkajšnjega podvoza pod železniško progo. Dela naj bi potekala dve leti, zato policija pričakuje povečane obremenitve prometa v mestu.

Najbolj bo na prometne razmere vplivala nadgradnje omrežja na območju železniške postaje Ljubljana, in sicer najprej na nadvozu nad Dunajsko cesto.

Policisti voznikom svetujejo, naj v času del v največji meri za prihod v mesto Ljubljana uporabljajo javna prevozna sredstva. "Če to ni mogoče, naj se pravočasno odpravijo na pot, saj lahko pričakujejo, da bodo od januarja dalje za pot v mesto potrebovali več časa kot do sedaj," so zapisali.

Udeležence v prometu, uporabnike prostora in tamkajšnje prebivalce prosijo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje, saj se po končanju del pričakuje, da bo mesto Ljubljana hitreje dostopno in bo to ugodno vplivalo predvsem na železniški in avtobusni promet v Ljubljani.

Kot je v današnji izjavi za javnost izpostavil vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije PU Ljubljana Primož Kadunc, vozniki, ki se bodo vozili skozi Ljubljano, ne smejo pričakovati, da zaradi policista v križiščih tam zastojev ne bo.

"Policisti bodo v križiščih zgolj nudili asistenco, kar pomeni, da bodo ustavljali tiste voznike, za katere bodo ocenili, da bi ostali v križišču, tudi če bi prevozili semafor pri zeleni luči in s tem zaprli pot ostalim smerem," je pojasnil. To so tudi najpogostejše napake, ki so jih po Kandučevih besedah ugotovili decembra.

PU Ljubljana bo pri zagotavljanju pretočnosti prometa sodelovala z različnimi službami Mestne občine Ljubljana.

"Smo v stalnih kontaktih in prilagajamo naše delovanje glede na ugotovljeno stanje na terenu. Ni nujno, da bodo policisti vsak dan v istem križišču. Če bomo ugotovili, da se je zaradi del promet preusmerili na druge ceste, bomo se temu tudi mi prilagodili in policiste prestavili v tista križišča, kjer bomo ocenili, da lahko dosežemo največji učinek," je napovedal Kadunc.

Tudi policisti udeležence v prometu pozivajo k izbiri drugih poti. "Če je le možno, naj opravljajo delo od doma ali se poslužujejo javnega mestnega prometa," je dejal.

Kot so pojasnili, bodo v času obnove za pomoč pri urejanju prometa poleg rednih patrulj napoteni dodatni policisti iz vsem mestnih policijskih enot, ki bodo v času prometnih konic, urejali promet v različnih križiščih.

"Dejstvo je, da v kolikor bomo več posvetili pozornosti urejanju v prometu, nas bo drugje manj. Mi imamo neko količino policistov, s katero razpolagamo. Najprej bomo delali intervencijsko delo, kar bomo imeli še na razpolago, pa bomo dali tudi v križišča. Pri tem si bomo skušali pomagati nekaj tudi z rezervno policijo. Bomo videli, je pa dejstvo, da eno leto najbrž ne bomo mogli skozi vzdrževati isti tempo," je še pojasnil Kadunc.

Policisti bodo promet predvidoma urejali v križiščih na Bavarskem dvoru, pri Ajdovščini, Topniški-Šmartinski-Vilharjevi, Celovški-Ruski in Dunajski-Samovi.

Pri urejanju prometa bodo poleg policistov v križiščih promet urejali tudi mestni redarji, predvidoma v križišču Slovenske in Aškerčeve ceste.

Voznike pozivajo k previdnosti in jih prosijo, naj dobro opazujejo promet ter naj ne vozijo "na pamet".

Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, niso nekaj novega in se niso bistveno spreminjali že dlje časa, je pa res, da se predvsem pri fizičnem urejanju v križiščih uporabljajo manj pogosto, pravijo na policiji, kjer ugotavljajo, da imajo največ težav udeleženci v prometu pri znakih, ki jih dajejo policisti s telesom ali s piščalko.

"Opažamo, da se vozniki pogosto zmedejo, ko promet ureja policist in to kljub temu, da mora znake policista poznati vsak voznik. Zato vsem priporočamo, da se poučijo o znakih in jih tudi upoštevajo," so sklenili.